В Башкирии комиссия по помилованию поддержала ходатайство пенсионерки

Пять ходатайств о помиловании рассмотрели члены комиссии по вопросам помилования при главе республики.

Одно из ходатайств было поддержано. Поступило оно от жительницы Уфы 1939 года рождения, осужденной к трем годам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшее смерть человека. Пенсионерка в темное время суток переходила трассу М5 «Урал», не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. В результате водитель «Камаза», пытаясь избежать наезда на пешехода, нажал на педаль тормоза, выкрутил руль и сбил другую женщину, которая скончалась на месте ДТП.

Учитывая также положительные характеристики, раскаяние осужденной, отсутствие у нее умысла в сложившейся ситуации члены комиссии подержали ходатайство.

– Осужденная прожила достойную жизнь, ранее не привлекалась к уголовной ответственности, работала, имеет семью, детей, внуков и, уже находясь в почтенном возрасте, совершила ошибку, которая, к сожалению, привела к трагедии, - прокомментировал решение председатель комиссии, спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. – Мы видим ее искреннее раскаяние, положительные планы на дальнейшую жизнь: воспитывать внуков, вести законопослушный образ жизни.

В пресс-центре Госсобрания сообщили, что комиссия по вопросам помилования намерена провести мониторинг результатов своей работы за предыдущие годы.

– Планируем изучить судьбы тринадцати осужденных, помилованных за последние годы – где они проживают, трудоустроены ли, как складываются семейные отношения, были ли в дальнейшем нарушения закона... – рассказал подробности К. Толкачев. - Для этого направлены соответствующие запросы в МВД, муниципалитеты, будут проводиться личные встречи.

Результаты мониторинга позволят внести коррективы в работу комиссии и будут учитываться при принятии решений.