Башкирия-В Уфе вынесен приговор по факту мошенничества на 300 миллионов рублей при строительстве жилого комплекса

17.05.17 Сегодня - Всемирный день электросвязи и информационного общества

17.05.17 Сегодня - Международный день борьбы с гомофобией

17.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

17.05.17 В Уфе 18-19 мая пройдет форум Ассоциации вузов России и Азербайджана

17.05.17 В Башкирии собираемость взносов на капремонт в домах составила 90 процентов

17.05.17 В Уфе приступили ко второму этапу строительства Набережной реки Белой

17.05.17 В Башкирии проведут расчистку русел семи рек

17.05.17 В Башкирии выставили на торги квартиры должников, земельные участки, магазин и кафе

17.05.17 В Гафурийском районе чиновник лишился должности из-за нежелания отчитываться о доходах

17.05.17 Река Уфа за сутки поднялась на 41 сантиметр

17.05.17 В Уфе микроавтобус с пассажирами вылетел на тротуар

17.05.17 В Швейцарии 4 июня отметят башкирский сабантуй

17.05.17 Ущерб от лесных пожаров в Башкирии приблизился к 1,6 млн рублей

17.05.17 В Уфе вновь пройдет международный фестиваль «Сердце Евразии»

17.05.17 В Башкирии началась реализация федерального проекта «Безопасные качественные дороги»

17.05.17 В Уфе открылся Центр оценки квалификации специалистов машиностроительной отрасли