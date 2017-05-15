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17.05.17 | 15:25 НОВОСТИ | Архив новостей
В Нефтекамске будут судить директора за укрытие средств от налогов
Директор фирмы перевел через третьих лиц 42 миллиона рублей, не уплатив налоги.
Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение в отношении 60-летнего директора фирмы "Нефтегазспецстрой". Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации в крупных размерах.
Зная, что его фирма имеет задолженность по налогам более 9,5 миллионов рублей, директор проигнорировал требования налоговой инспекции и перечислил контрагентам через третьих лиц более 42 миллионов рублей. За счет этих средств предприятие могло погасить недоимки.
В ходе следствия на имущество фирмы и самого директора наложен арест на 4 миллиона рублей. Свою вину он признал частично. Дело передано для рассмотрения в городской суд, сообщает прокуратура Нефтекакмска.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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