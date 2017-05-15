В кармаскалинском озере задохнулась вся рыба

Установлена причина замора рыб в озере деревни Таусенгирово Кармаскалинского района, сообщают в минэкологии РБ.

В первых числах мая местные жители стали свидетелями того, как на поверхность водоема всплыли мертвые карпы, окуни и щуки. Инспекторы Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ выехали для обследования ситуации. Были отобраны пробы воды из озера.

— Установлены незначительные превышения нормативов ПДК по железу – в 1,5 раза, цинку – в 3 раза, - проинформировал начальник управления Айрат Нагимов. – Но, согласно проведенному биотестированию, это не могло стать причиной замора рыбы.. По мнению экологов, причина замора рыбы в снижении концентрации кислорода в воде до критического уровня к концу ледового периода. Иначе говоря, рыба попросту задохнулась.