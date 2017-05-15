#Башкирия-В Башкирии мошенник оформлял фиктивные договора автострахования
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16.05.17 16:01
В Уфе будущей матери отказали в выплате пособий по беременности
16.05.17 15:59
В Башкирии уничтожена партия зараженного мяса птицы
16.05.17 15:58
В Башкирии мошенник оформлял фиктивные договора автострахования
16.05.17 15:27
Победителем Международного конкурса «Лучший горняк - 2017» стал студент из Сибая
16.05.17 15:15
Заезд на уфимские газоны будет стоить до 100 тыс. рублей
16.05.17 15:01
Белоречанин осужден за убийство соседа
16.05.17 14:28
В Уфе в связи с велосипедным марафоном перекроют центр города
16.05.17 14:20
В Уфе бездомным раздадут продукты и одежду
16.05.17 14:15
Сто тысяч рублей за права
16.05.17 14:08
В Уфе запущена интерактивная карта ремонта дорог
16.05.17 14:08
В Буздякском районе инвалида незаконно лишили компенсации
16.05.17 12:50
В Нефтекамске отец по пьянке убил сына
16.05.17 12:33
В Башкирии обнаружены тела двух рыбаков
16.05.17 12:03
Житель Кумертау осуждён за торговлю контрафактным алкоголем
16.05.17 12:01
Молодые семьи в Баймакском районе поддержали деньгами
16.05.17 11:53
Житель Мелеуза «попал» на штрафы в тройном размере
16.05.17 11:51
В Уфе осуждённому добавили срок за хранение наркотиков
16.05.17 11:39
В Уфе директор банковского офиса похитила у клиентов 12 миллионов рублей
16.05.17 11:18
Panasonic отзывает аккумуляторные батареи, которые могут загореться
16.05.17 10:59
Открепительные удостоверения на выборах президента страны могут отменить
16.05.17 10:51
В Башкирии водитель на «восьмёрке» насмерть сбил 76-летнюю женщину
16.05.17 10:44
В Уфе проходит фестиваль «Крылатые кони» для детей с ограничениями в здоровье
16.05.17 10:36
Audi отзывает более 14 тысяч автомобилей
16.05.17 10:27
В Башкирии одаренные школьники могут претендовать на стипендию главы республики
16.05.17 09:56
Жительнице Сибая выплатят компенсацию за сына, погибшего на производстве
15.05.17 20:32
Спортсменки из Башкирии с ограниченными возможностями привезли медали из Словении
15.05.17 16:24
Спортсмен из Башкирии стал чемпионом международного турнира по греко-римской борьбе
15.05.17 15:43
Янаульцы получили по миллиону на дом
15.05.17 15:38
В селе Караидель открыли стелу труженикам тыла
15.05.17 15:36
В России отзывают более четырёх тысяч «Лад»
15.05.17 15:27
Яровой сев в Башкирии проведён наполовину
15.05.17 14:37
Территория Башкирии очищена на 97 процентов
15.05.17 14:22
Победителем Кубка Европы по дзюдо стал спортсмен из Башкирии
15.05.17 13:34
В Нефтекамске задержаны автомобильные грабители
15.05.17 13:01
Уровень воды в уфимских реках продолжает снижаться
15.05.17 13:00
В Уфе началась операция «Должник»
15.05.17 12:21
В Стерлитамаке осуждённый вонзил нож в сотрудника колонии
15.05.17 11:54
В Башкирии начали принимать заявления на выплату за первого ребёнка
15.05.17 11:39
В Башкирии впервые в день последнего звонка будет действовать «сухой закон»
15.05.17 11:14
В Уфе районное УЖХ обвинили в подделке протоколов
15.05.17 11:08
В Башкирии осудили сельчанина, избившего ветерана
15.05.17 11:07
В Нефтекамске прокуратура обязала администрацию наладить водоснабжение
15.05.17 10:54
Jeep отзывает 1826 автомобилей
15.05.17 10:44
Житель Башкирии на «Поло» не уступил дорогу грузовику и погиб
15.05.17 10:15
Жители Башкирии смогут анонимно и бесплатно обследоваться на ВИЧ
14.05.17 14:41
Уровень воды в реках Уфы продолжает убывать
14.05.17 14:22
В Уфе определили самые спортивные семьи
14.05.17 14:01
В Башкирии зафиксировано более 1300 нарушений земельного законодательства
14.05.17 13:59
На птицефабриках Башкирии ввели особый контроль из-за угрозы птичьего гриппа
14.05.17 13:56
Жители домов в Советском районе Уфы останутся без воды на 8 дней
14.05.17 13:45
В России отзыву подлежат 78 «Мерседесов»
14.05.17 13:36
В Башкирии водитель на «двенадцатой» погиб в ДТП
13.05.17 20:05
В Уфе закрыто движение троллейбусов по трём маршрутам
13.05.17 20:02
В Уфе на дороги начали наносить разметку
13.05.17 19:36
В Башкирии за сутки пресечено более 4 тысяч нарушений ПДД
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