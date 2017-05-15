Заезд на уфимские газоны будет стоить до 100 тыс. рублей

Нелегальная парковка на газоне, на детской или спортивной площадке в столице региона может грозить штрафом до 100 тысяч рублей, сообщают в администрации Уфы.

Для физических лиц размер административного штрафа за это правонарушение составит от двух до трех тысяч рублей. Для должностных лиц наказание будет более серьезным — от десяти до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам за нарушение благоустройства города и вовсе придется выложить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В мэрии отмечают, что несоблюдение правил благоустройства — одно из самых распространенных нарушений.