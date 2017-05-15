Белоречанин осужден за убийство соседа

Белорецкий межрайонный суд признал виновным 78-летнего местного жителя в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и убийстве.

В мае прошлого года между соседями возник спор о границах земельных участков, который перерос в драку, в ходе который потерпевший избил соперника. После чего, избитый забежал в дом, взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в соседа. От полученного ранения тот скончался на месте.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал, но возместил ущерб на сумму более миллиона рублей.

Суд приговорил его к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Белорецкой межрайонной прокуратуры.