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16.05.17 | 14:08 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе запущена интерактивная карта ремонта дорог
Интерактивная карта ремонта дорог начала действовать в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Информация об участках улиц, где идут работы, ежедневно обновляется. Зайдя на карту, уфимцы смогут сразу увидеть проблемные места и запланировать объезд.
Кроме того, на ней размещен паспорт каждого объекта с указанием заказчика и генподрядчика работ, а также периода ремонта. Планируется также заключить соглашение с компанией «Яндекс», чтобы ремонтируемые участки отображались и на «Яндекс-пробках».
- Надеюсь, интерактивные ресурсы позволят провести ремонт дорожного полотна без больших неудобств для уфимцев, - отметил Ирек Ялалов.
Напомним, что в нынешнем году в городе планируется отремонтировать 29 участков дорог.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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