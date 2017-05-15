Сто тысяч рублей за права

Сто тысяч рублей заплатил за автомобильные права житель Благоварского района.



Все началось с отказа жителя Благоварского района платить алименты на содержание десятилетнего сына. В результате образовывалась задолженность в сумме около 100 тысяч рублей, и история продолжилась уже в суде.

Судебные приставы предупредили должника о грозящем наказании – ограничении в управлении автомобилем.

Вероятность остаться без прав заставила алиментщика вспомнить о родительском долге. Он не только погасил накопившуюся задолженность в полном объеме, но и договорился с бывшей супругой о добровольной выплате алиментов в будущем. В результате она отозвала исполнительный документ.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по РБ, сейчас в республике более 8,5 тысяч должников ограничены в праве ездить за рулем. Из них более 5 тысяч — алиментщики, общий долг которых перед своими детьми составляет порядка 500 млн рублей.