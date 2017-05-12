В России отзывают более четырёх тысяч «Лад»

Под отзыв попали 4466 моделей «Калина» и «Гранта Спорт» на «механике», реализованные с 3 сентября 2015 года, сообщает Росстандарт.

Причиной является перетирание топливной трубки тросом сцепления. Владельцев проинформируют изготовители путем рассылки писем и по телефону. Самостоятельно владельцы могут определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв по VIN-коду, список которых представлен на сайте источника.

У машин установят защитную облицовку, а при наличии следов контакта на трубках, заменят их на новые в сборе. Все работы будут проведены бесплатно.