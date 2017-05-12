Победителем Кубка Европы по дзюдо стал спортсмен из Башкирии

Иса Исаев взял золото в весовой категории до 66 килограммов.

В Оренбурге сегодня завершился VII Кубок Европы по дзюдо. В нем участвовало около 300 спортсменов, в составе российской сборной выступили два воспитанника башкирского спорта – Иса Исаев и Аслан Ахмаев.

Иса Исаев завоевал золотую медаль в весе до 66 кг, одержав победу над соперниками из Казахстана, Франции, Канады и Голландии, сообщает республиканское минспорта и молодежной политики.