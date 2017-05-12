В Нефтекамске задержаны автомобильные грабители

Злоумышленники дали признательные показания.

Двоюродные братья 27 и 29 лет после пьянки решили прокатиться с ветерком, а так как своего автомобиля у них не было, в одном из дворов вскрыли «Оку», но завести ее не смогли. Тогда они похитили автомагнитолу и аккумуляторную батарею. Не остановившись, злоумышленники похитили магнитолы из ВАЗ-2106 и ГАЗ-310200.

Обнаружив пропажу, хозяева машин обратились в полицию. Прибывшая на место следственно-криминалистическая группа получила данные, позволившие задержать подозреваемых. В полиции они дали признательные показания, часть похищенного изъята.

В отношении родственников возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде, сообщили в ОВД Нефтекамска.