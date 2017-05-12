В Уфе началась операция «Должник»

Ее цель – выявить тех, кто уклоняется от уплаты административных штрафов.

В операции участвуют инспекторы ДПС и ППС, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и сотрудники отдела миграционной службы. Цель операции - выявить тех, кто уклоняется от уплаты административных штрафов, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Также ведомство информирует, что за четыре месяца этого года в столице к ответственности за неуплату штрафов привлекли более двух тысяч человек, из которых около полутора тысяч были арестованы на сроки до 15 суток.