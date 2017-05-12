В Нефтекамске прокуратура обязала администрацию наладить водоснабжение

Жители поселка Михайловка обратились с жалобой на отсутствие воды.

В поселке, где в 500 домах проживает более полутора тысяч человек, вот уже десятилетие отсутствует центральное водоснабжение. Население либо закупает бутилированную воду, либо доставляет ее из окрестных источников. На многочисленные обращения в мэрию чиновники неизменно отвечали отказом, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Прокуратура в судебном порядке потребовала от городских властей наладить водоснабжение поселка. Городской суд удовлетворил исковое заявление и обязал администрацию Нефтекамска в течение года обеспечить жителей Михайловки водой надлежащего качества.

Исполнение судебного решения взято на контроль, сообщили в прокуратуре города.