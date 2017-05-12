В Уфе районное УЖХ обвинили в подделке протоколов

Проверку по жалобе граждан на неправомерные действия УЖХ Орджоникидзевского района Уфы провела районная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В январе нынешнего года УЖХ массово передала многоквартирные дома в управление другой фирмы со схожим названием – ОЖХ Орджоникидзевского района. Подобная процедура допускается только по решению общего собрания собственников домов. Между тем большинство указанных в протоколах граждан не принимали участие в голосовании.

Прокуратура организовала доследственную проверку, по результатам которой возбуждено семь уголовных дел за подделку документов.