В Башкирии осудили сельчанина, избившего ветерана

На преступление 25-летний житель Чекмагушевского района пошел в марте текущего года, когда в нетрезвом виде пришел домой к 85-летнему соседу, сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина потребовал от пожилого ветерана Великой Отечественной войны денег на спиртное. Получив отказ, он жестоко избил старика и забрал у него более четырех тысяч рублей. С травмой головы и переломом потерпевшего доставили в местную больницу. Мужчина признал вину в совершении преступления. Кстати он уже был судим за угон транспортного средства.

Суд приговорил злоумышленника к трем годам и семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.