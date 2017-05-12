Житель Башкирии на «Поло» не уступил дорогу грузовику и погиб

Авария со смертельным исходом произошла около шести часов вечера 14 мая, сообщает республиканская госавтоинспекция.

В Туймазинском районе на автодороге Самара – Уфа – Челябинск 53-летний мужчина за рулем «Фольксвагена», по предварительной информации, не уступил дорогу грузовику «Вольво». Произошло столкновение, в результате которого водитель легковушки скончался на месте.

За прошедший день в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.