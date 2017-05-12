Уровень воды в реках Уфы продолжает убывать

Скорость спада замедлилась.

За минувшие сутки уровень р. Белой в районе Монумента Дружбы снизился на 42 см и дошел до отметки 321 см. Уровень р. Уфы в микрорайоне Шакша упал на 24 см и сейчас составляет 273 см. Вода в р. Дема в районе Бочкаревки ушла вниз на 16 см до 424 см.

Скорость, с которой отсутпает вода, замедлилась, сообщает Башгидромет.