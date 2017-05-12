#Башкирия-Уровень воды в реках Уфы продолжает убывать
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14.05.17 14:41
Уровень воды в реках Уфы продолжает убывать
14.05.17 14:22
В Уфе определили самые спортивные семьи
14.05.17 14:01
В Башкирии зафиксировано более 1300 нарушений земельного законодательства
14.05.17 13:59
На птицефабриках Башкирии ввели особый контроль из-за угрозы птичьего гриппа
14.05.17 13:56
Жители домов в Советском районе Уфы останутся без воды на 8 дней
14.05.17 13:45
В России отзыву подлежат 78 «Мерседесов»
14.05.17 13:36
В Башкирии водитель на «двенадцатой» погиб в ДТП
13.05.17 20:05
В Уфе закрыто движение троллейбусов по трём маршрутам
13.05.17 20:02
В Уфе на дороги начали наносить разметку
13.05.17 19:36
В Башкирии за сутки пресечено более 4 тысяч нарушений ПДД
13.05.17 19:29
В Уфе установят 16 дополнительных камер фотовидеофиксации
13.05.17 19:22
Cтав невыездной, жительница Ишимбая снесла гараж
13.05.17 14:00
Защитник Дмитрий Воробьёв покинул уфимский "Салават Юлаев"
13.05.17 13:18
В Башкирии пьяный водитель погубил пассажирку
13.05.17 12:42
Тамара Тансыккужина победила на чемпионате мира по быстрым шашкам
13.05.17 12:14
Пятнадцать тысяч уфимцев смогут справить новоселье в Дёме
13.05.17 12:09
Похититель аккумуляторов приехал в Уфу из Перми
13.05.17 12:06
В Уфе завтра прибавятся «Пять минут доброты»
13.05.17 00:10
Ишимбайский ловелас покидал женщин вместе с их техникой
13.05.17 00:08
В Ишимбайском районе жених украл у отца невесты почти 70 тысяч рублей
13.05.17 00:06
В уфимском санатории был избит отдыхающий пенсионер
13.05.17 00:04
Уфимец сел пьяным за руль в день освобождения из колонии, где сидел за пьяное вождение
13.05.17 00:02
В Башкирии с начала года погашено долгов по зарплате на сумму 150 миллионов рублей
12.05.17 17:42
Туймазинских угонщиков задержали по горячим следам
12.05.17 17:04
В Октябрьском огонь унёс жизнь двух женщин
12.05.17 14:48
«Красный Крест» в Башкирии окажет помощь пострадавшим от паводка
12.05.17 14:25
Два проекта БашГУ выиграли гранты Минобрнауки РФ
12.05.17 14:24
Салаватская гимназия № 1 выиграла федеральный грант
12.05.17 12:40
В Башкирии начались Дни славянской культуры и письменности
12.05.17 12:23
Мошенник прислал жителю Уфы кусок пластмассы вместо смартфона
12.05.17 12:10
В Ишимбае осуждён замглавы администрации
12.05.17 12:03
Citroen отзывает 339 автомобилей
12.05.17 12:00
В Башкирии сотрудница потребительского кооператива обокрала пенсионеров
12.05.17 11:37
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»
12.05.17 11:27
В Уфе закроют на ремонт улицу Бессонова
12.05.17 11:26
В Уфе реконструируют сквер по улице Революционной
12.05.17 10:56
В Уфе автобус сбил насмерть пенсионерку
12.05.17 10:14
В Башкирии более тысячи человек пострадали от укусов клещей
12.05.17 08:53
В Зауралье стартовала экологическая акция «Чистая Сакмара»
11.05.17 23:05
В Уфе открылась фотовыставка "Город "0"
11.05.17 21:22
Житель Белорецка погиб на пилораме
11.05.17 20:57
Полицейского из Чишминского района подозревают в избиении задержанного
11.05.17 16:36
В Уфе создан научно-исследовательский центр мустаеведения
11.05.17 16:14
В Учалах пройдёт российский конкурс на лучшего горняка
11.05.17 15:57
В Уфе высадили аллею в память о погибших военнослужащих
11.05.17 14:59
В Уфе задержаны два мотоциклиста, пытавшиеся скрыться от полицейских
11.05.17 14:28
В Башкирии осудили членов преступной наркогруппировки
11.05.17 14:24
В Уфе задержали пьяного водителя «Хонды», сбившего 17-летнюю девушку
11.05.17 14:20
В Уфе в гибели рабочего в траншее обвинили мастера
11.05.17 13:20
Башкирию на чемпионате России по пахоте представят три участника
11.05.17 13:14
В Амзе вор похитил в магазине 20 пар женских колготок
11.05.17 12:59
В Янауле 14 семей получили жилищные сертификаты
11.05.17 12:53
В Нефтекамске вор-форточник похитил 7 тысяч рублей в кафе
11.05.17 12:51
В Уфе микрофинансовую организацию оштрафовали за трудоустройство госслужащего
11.05.17 12:37
В Башкирии женщина в День победы зарезала сожителя
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