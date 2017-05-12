На птицефабриках Башкирии ввели особый контроль из-за угрозы птичьего гриппа

Вирус нашли в мясе индейки, которое привезли из Ростовской области.

На птицефабриках республики ввели особый контроль. Причиной стал вирус птичьего гриппа, который обнаружили в мясе индейки, произведенном в Ростовской области. Его завезли в Башкортостан и еще в ряд других регионов.

Сейчас региональная ветслужба ведет поиск этой продукции по всей республике, на птицефермах Башкирии проводятся внеплановые проверки по соблюдению правил по борьбе с птичьим гриппом и правил содержания птиц, сообщает пресс-служба управления ветеринарии РБ.

На птицеводческих предприятиях усилены профилактические меры, среди персонала проводят инструктаж, корма подвергают дополнительной термической обработке, весь транспорт, въезжающий на территорию птицеферм, проходит проверку. На границах республики создают спецпосты, задача которых – не допустить провоз живой птицы, мясных продуктоа и комбикормов из регионов, неблагополучных по птичьему гриппу.

Специалисты подчеркивают, что для людей птичий грипп не опасен. Угрозу он может представлять лишь в соединений с вирусом гриппа человека, но такая вероятность ничтожно мала.