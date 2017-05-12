В России отзыву подлежат 78 «Мерседесов»

Компания отзывает модели E-класса, реализованные с января 2016 по февраль 2017 года, сообщает Росстандарт.

Причиной стал некорректно установленный блок управления системы распознавания наличия пассажиров. Владельцев оповестят уполномоченные представители изготовителя, самостоятельно можно уточнить по VIN-коду, список которых размещен на сайте Росстандарта.

На данных автомобилях будет проверена прокладка напорного шланга от блока управления под сиденьем переднего пассажира. Работы осуществляются бесплатно.