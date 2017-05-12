В Уфе на дороги начали наносить разметку

Сотрудники коммунальной службы приступили к нанесению разметки после установления требуемых погодных условий – температуры воздуха не ниже 15 градусов и относительной влажности воздуха не более 85 процентов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся в вечернее и ночное время, когда транспортный поток минимален. При выполнении работ материал должен просыхать как минимум полчаса, однако не все водители обращают внимание на дорожные указатели и проезжают по свеженанесенной краске, что снижает ее качество и срок службы, отмечает источник.

На сегодняшний день нанесено более шести тысяч квадратных метров дорожной разметки. В прошлом году краской было нанесено более 109 тысяч, термопластиком – свыше 65 тысяч "квадратов". Городские службы призывают водителей проявить внимание и объезжать участки дорог, на которых ведется нанесение разметки.