В Уфе закрыто движение троллейбусов по трём маршрутам

Временное ограничение введено в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с капремонтом проезжей части по улице Сельской Богородской на участке от Тухвата Янаби до улице Лесунова отключено электроснабжение для транспорта. С восьми часов вечера сегодняшнего дня и до пяти часов утра 15 мая закрыто движение троллейбусов, следующих по маршрутам №№ 9, 10 и 16.

МУЭТ Уфы приносит извинения за временные неудобства.