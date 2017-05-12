В Башкирии за сутки пресечено более 4 тысяч нарушений ПДД

О результатах профилактических операций за 12 мая сообщил начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

За прошедший день выявлено более четырех тысяч правонарушений, среди которых 170 – выезд на встречку, 112 – управление в нетрезвом состоянии, 194 – нарушение при перевозке детей.

Не остались в стороне и пешеходы – за нарушения к ответственности привлечены 83 человека.