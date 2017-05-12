В Уфе установят 16 дополнительных камер фотовидеофиксации

Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству планирует установить камеры фотовидеорегистрации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Одна из камер будет установлена у остановки «Спортивная» - на перекрестке проспекта Октября и 50 лет СССР. Еще одна камера будет расположена на пересечении улиц Айской и Достоевского.

Помимо них, камеры разместят на персечении проспекта Октября и улицы Шафиева, Карла Маркса и Валиди, Карла Маркса и Пушкина, Жукова и Бикбая, а также Жукова (примыкание к Королева). Кроме того, установят камеры на пересечении улицы Сипайловской с Жукова, Менделеева 160/9 в северном и южном направлениях.