Cтав невыездной, жительница Ишимбая снесла гараж

Горожанка несколько лет игнорировала требование приставов о сносе незаконно установленного гаража и в конечном итоге ее вынудили сделать это – на работы ушло не более двух часов, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Во дворе одного из домов Ишимбая местная жительница, не имея на то разрешения, установила металлический гараж, который мешал укладке асфальта, а поскольку располагался вплотную к детской площадке, детям регулярно приходилось дышать выхлопными газами.

По решению суда владелице было предписано демонтировать конструкцию, однако она игнорировала требование. В итоге судебный пристав ограничил ее в выезде за пределы России, а когда горожанка узнала, что ее запланированная поездка на побережье Средиземного моря может сорваться, менее чем за пару часов демонтировала гараж и передала его на уничтожение. После этого все ограничительные меры были с нее сняты.