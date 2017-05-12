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13.05.17 | 19:22 НОВОСТИ | Архив новостей
Cтав невыездной, жительница Ишимбая снесла гараж
Горожанка несколько лет игнорировала требование приставов о сносе незаконно установленного гаража и в конечном итоге ее вынудили сделать это – на работы ушло не более двух часов, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.
Во дворе одного из домов Ишимбая местная жительница, не имея на то разрешения, установила металлический гараж, который мешал укладке асфальта, а поскольку располагался вплотную к детской площадке, детям регулярно приходилось дышать выхлопными газами.
По решению суда владелице было предписано демонтировать конструкцию, однако она игнорировала требование. В итоге судебный пристав ограничил ее в выезде за пределы России, а когда горожанка узнала, что ее запланированная поездка на побережье Средиземного моря может сорваться, менее чем за пару часов демонтировала гараж и передала его на уничтожение. После этого все ограничительные меры были с нее сняты.
Автор: Марат САТТАРОВ
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