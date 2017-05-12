Защитник Дмитрий Воробьёв покинул уфимский "Салават Юлаев"

13.05.17 Сегодня - Всемирный день справедливой торговли

13.05.17 Сегодня - День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира)

13.05.17 Сегодня - День Черноморского флота ВМФ России

13.05.17 В Башкирии господдержку поисковых отрядов увеличили до 1,5 млн рублей‍

13.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

13.05.17 Река Белая в Уфе опустилась ниже пяти метров‍

13.05.17 В Башкирии появится представительство Российского экспортного центра‍

13.05.17 В Башкирии за вечер пятницы задержаны 112 пьяных водителей

13.05.17 «Салават Юлаев» расторг контракт с защитником Дмитрием Воробьёвым

13.05.17 Рустэм Хамитов провёл заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата