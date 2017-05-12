В Башкирии пьяный водитель погубил пассажирку

ДТП произошло накануне ночью в Баймакском районе, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

Как выяснили полицейские, 23-летний местный житель за рулем "Рено Меган" в состоянии алкогольного опьянения ехал в Бекешево и при въезде в село не справился с управлением и опрокинуд автомобиль в кювет.

В результате аварии 24-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности, скончалась на месте.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, одиннадцать получили травмы, сообщает пресс-служба.