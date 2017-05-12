|
|
НОВОСТИ
13.05.17 00:04
Уфимец сел пьяным за руль в день освобождения из колонии, где сидел за пьяное вождение
12.05.17 11:37
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»
11.05.17 11:51
Жительница Шаранского района предстанет перед судом за угрозу заражения ребенка ВИЧ-инфекцией
|
13.05.17 | 13:18 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии пьяный водитель погубил пассажирку
ДТП произошло накануне ночью в Баймакском районе, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.
Как выяснили полицейские, 23-летний местный житель за рулем "Рено Меган" в состоянии алкогольного опьянения ехал в Бекешево и при въезде в село не справился с управлением и опрокинуд автомобиль в кювет.
В результате аварии 24-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности, скончалась на месте.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, одиннадцать получили травмы, сообщает пресс-служба.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54