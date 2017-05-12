Тамара Тансыккужина победила на чемпионате мира по быстрым шашкам

Спортсмены шашечного клуба «Башнефть» завоевали три медали в личном зачете. Тамара Тансыккужина победила в рапиде и стала третьей в блице. Александр Георгиев стал третьим в рапиде, сообщает пресс-служба правительства.

Чемпионат мира по международным шашкам в молниеносной и быстрых программах проходил в Турции. В соревнованиях приняли участие 8 спортсменов из Башкортостана. Всего в турнире среди мужчин и женщин участвовали 40 спортсменов из 11 стран. В соревнованиях приняли участие 8 спортсменов из Башкортостана.



Там же в Турции завершился престижный международный турнир «Анталия Опен», являющийся первым этапом нового розыгрыша Кубка мира. Спортсмен из Башкортостана Муродулло Амриллаев (Стерлитамак) стал третьим. Вместе с одноклубниками Айнуром Шайбаковым, Александром Георгиевым, Тамарой Тансыккужиной и Айгуль Идрисовой в общем зачете Кубка мира 2017 он вошел в десятку сильнейших.