Пятнадцать тысяч уфимцев смогут справить новоселье в Дёме

В уфимском районе Дёма появятся два новых квартала. Публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Ухтомского, Дагестанской и Магистральной, прошли накануне, сообщает пресс-служба Горсовета.

Общая площадь проектируемой территории — 20,75 га. Общий жилищный фонд рассчитан на 14 557 жителей.

На одном из участков спроектированы 13-этажные и 17-этажные дома. Будет здесь и школа на 1314 учащихся со спортивно-оздоровительным блоком и два детских сада на 190 мест каждый. На территории уже имеется магазин «Полушка», в нем будет надстроен второй этаж.

На другом участке повятся девять новых жилых домов высотностью от 10 до 28 этажей, отдельно стоящие подземные и наземные механизированные парковки.