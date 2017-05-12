Похититель аккумуляторов приехал в Уфу из Перми

Ранее судимый 18-летний житель Пермского края за одну ночь похитил в Уфе десять автомобильных аккумуляторов, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Как выяснилось задержанный сотрудниками ДПС при проверке документов приехал в Уфу в гости. Вскоре у него закончились деньги и он решил пойти на преступление.

За ночь в одном из дворов Орджоникидзевского районе злоумышленник сумел вскрыть несколько припаркованных автомобилей и снять 10 аккумуляторов. После чего он обратился к своему товарищу за помощью в транспортировке украденного. Совсем скоро их остановила полиция.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело, похищенные аккумуляторы изъяты.