В уфимском санатории был избит отдыхающий пенсионер

Избитый пенсионер был обнаружен сотрудницей в одном из номеров санатория в Кировском районе, она незамедлительно позвонила в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по Уфе.