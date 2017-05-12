Ишимбайский ловелас покидал женщин вместе с их техникой

В Ишимбае полицейские арестовали подозреваемого в совершении серии краж у женщин. Мужчина втирался в доверие к женщинам и исчезал с их техникой, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Год назад в полицию Ишимбая обратилась женщина. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной и вскоре пригласила его к себе домой. Ей пришлось ненадолго выйти из дома, а когда вернулась, новый знакомый исчез. Вместе с ним пропал и ее мобильный.

Вскоре в полицию обратись другая жительница Ишимбая. У той события развивались по аналогичному сценарию. Познакомилась с молодым человеком, пригласила его в гости. Там они выпили, и хозяйка уснула. А когда проснулась, то ни нового друга, ни ноутбука найти не смогла.

Молодой человек скрылся, но все-таки от полиции ему уйти не удалось. Как только он объявился в Ишимбае, сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину. Ранее он был судим. Подозреваемый арестован и дал признательные показания.