Уфимец сел пьяным за руль в день освобождения из колонии, где сидел за пьяное вождение

И очень скоро суд вынес новый приговор 56-летнему Равису Галяуову: семь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом 100 тыс. рублей, сообщает районное надзорное ведомство.

Ранее за езду в пьяном виде он дважды уже был привлечен к административной ответственности, ему было назначено реальное лишение свободы. Он был лишен и водительских прав на 9 лет. Но после освобождения из колонии вечером того же дня злоумышленник вновь сел за руль после употребления спиртного.



Подсудимый признал вину в совершении преступления.