В Ишимбайском районе жених украл у отца невесты почти 70 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело по статье "кража" на молодого человека. Кстати украденные деньги тот активно тратил на подарки возлюбленной.

Ишимбайский 55-летний тракторист, вернувшись домой после смены, обнаружил, что его банковская карта исчезла. Тут же позвонил в банк и узнал, что неизвестный обналичил все 68 тысяч с карты. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника - им оказался 22-летний возлюбленный его дочери. Задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что похищенные деньги тратил на дочь потерпевшего, которая даже не догадывалась, откуда у ее жениха столько денег на подарки. А когда он оказался в полиции, пришла туда, чтобы поддержать и просить за своего любимого, сообщает подробности пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.