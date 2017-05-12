В Башкирии с начала года погашено долгов по зарплате на сумму 150 миллионов рублей

Рабочие и служащие получили свои деньги только благодаря вмешательству прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Всего за текущий год прокурорские проверки выявили свыше 120 работодателей, задерживавших оплату труда сотрудников. Общая сумма задолженности перед гражданами превысила 303 млн рублей.

По инициативе надзорного ведомства 277 организаций и их руководителей привлечены к административной ответственности, 179 должностных лиц - к дисциплинарной, за невыплату зарплаты возбуждено пять уголовных дел.

Среди особо "отличившихся" АО ПО «Уралэнергомонтаж», которое погасило долг в размере 12 млн. рублей, ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» с опозданием, но выдало рабочим 18 млн. рублей.