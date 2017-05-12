|
|
НОВОСТИ
12.05.17 11:37
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»
11.05.17 11:51
Жительница Шаранского района предстанет перед судом за угрозу заражения ребенка ВИЧ-инфекцией
|
13.05.17 | 00:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии с начала года погашено долгов по зарплате на сумму 150 миллионов рублей
Рабочие и служащие получили свои деньги только благодаря вмешательству прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
Всего за текущий год прокурорские проверки выявили свыше 120 работодателей, задерживавших оплату труда сотрудников. Общая сумма задолженности перед гражданами превысила 303 млн рублей.
По инициативе надзорного ведомства 277 организаций и их руководителей привлечены к административной ответственности, 179 должностных лиц - к дисциплинарной, за невыплату зарплаты возбуждено пять уголовных дел.
Среди особо "отличившихся" АО ПО «Уралэнергомонтаж», которое погасило долг в размере 12 млн. рублей, ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» с опозданием, но выдало рабочим 18 млн. рублей.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54