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Туймазинских угонщиков задержали по горячим следам

Вчера в ОВД по г. Туймазы поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2112. Сразу была объявлена операция «Перехват», благодаря которой сотрудники отдельного батальона ДПС обнаружили автомобиль на трассе М-5.