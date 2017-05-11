В Октябрьском огонь унёс жизнь двух женщин

11 мая в Октябрьском загорелась одна из квартир в многоквартирном доме. Когда пожарные потушили возгорание, они обнаружили обгоревшее тело.

Выяснилось, что в огне погибла 85-летняя горожанка. Кроме того, ЧП унесло жизнь и 41-летней хозяйки квартиры – она отравилась угарным газом и скончалась по дороге в больницу. Из огня удалось спастись только 30-летнему мужчине и малолетнему ребенку.





Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки, сообщает Следственный комитет по РБ.