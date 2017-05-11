Два проекта БашГУ выиграли гранты Минобрнауки РФ

Определены победители конкурса по реализации Федеральной целевой программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования», сообщила пресс-служба вуза.

Из нескольких сотен заявок конкурсная комиссия отобрала 20 проектов-победителей, два из них разработаны сотрудниками Башкирского государственного университета.

Грант в размере 1, 5 миллионов рублей выиграл проект «Разработка комплексной программы адаптации и интеграции детей новых соотечественников в образовательную среду поликультурного региона».

Программа будет реализована на базе Регионального центра социально-культурной адаптации мигрантов и членов их семей БашГУ.

Второй проект, получивший грант Минобрнауки РФ в размере 1, 4 миллиона рублей, – «Организация естественнонаучных сезонных школ для мотивированных детей (Каникулы в БашГУ)».