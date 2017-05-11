В Башкирии начались Дни славянской культуры и письменности

В Башкирии с 11 по 27 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дням славянской письменности и культуры, сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

Праздничная программа началась с Дней польской культуры. В этом году они приурочены к 20-летию со дня основания в республике Центра польской культуры и просвещения.



20 мая в селе Николо-Березовка Краснокамского района состоится республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний». В нем примут участие лучшие фольклорные коллективы и звонари Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пермского края.



23 мая в селе Надеждино Белебеевского района запланировано проведение фольклорного праздника «Малиновый звон колоколов».



27 мая в селе Красный Яр Уфимского района пройдет республиканский фольклорный праздник старинной русской песни.



Самое яркое событие ожидается 24 мая. В этот день в уфимском Аксаковском парке состоится праздничный концерт, на котором прозвучат лучшие музыкальные композиции славянского народного творчества в исполнении Государственной академической хоровой капеллы РБ, детских хоровых коллективов и народных хоров республики.