Мошенник прислал жителю Уфы кусок пластмассы вместо смартфона

Горожанин лишился шести тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Уфимец присмотрел на сайте объявлений предложение купить «айфон» всего лишь за шесть тысяч рублей. Не ожидая подвоха, парень сделал заказ и, когда посылка прибыла на почту, оплатил ее. Распаковав коробку, вместо гаджета он увидел пластиковый корпус от смартфона.

Получатель обратился в полицию, сейчас стражи порядка проводят проверку. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.