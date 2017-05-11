В Ишимбае осуждён замглавы администрации

Городской суд вынес приговор в отношении 59-летнего чиновника по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В мае 2015 года 15-летняя девочка упала с неисправных качелей в центральном парке, после чего была госпитализирована с переломом черепа и другими тяжелыми травмами. В последующем эксперт сделал заключение, что качели не соответствовали требованиям безопасности для жизни, находясь в аварийном состоянии и не подлежали эксплуатации.

Необходимые меры не принял замглавы администрации – не ограничил доступ к неисправному оборудованию, не обеспечил его ремонт и демонтаж, уточняет источник. Подсудимый не признал вину, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.