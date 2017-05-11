#Башкирия-В Ишимбае осуждён замглавы администрации
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12.05.17 12:10
В Ишимбае осуждён замглавы администрации
12.05.17 12:03
Citroen отзывает 339 автомобилей
12.05.17 12:00
В Башкирии сотрудница потребительского кооператива обокрала пенсионеров
12.05.17 11:37
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»
12.05.17 11:27
В Уфе закроют на ремонт улицу Бессонова
12.05.17 11:26
В Уфе реконструируют сквер по улице Революционной
12.05.17 10:56
В Уфе автобус сбил насмерть пенсионерку
12.05.17 10:14
В Башкирии более тысячи человек пострадали от укусов клещей
12.05.17 08:53
В Зауралье стартовала экологическая акция «Чистая Сакмара»
11.05.17 23:05
В Уфе открылась фотовыставка "Город "0"
11.05.17 21:22
Житель Белорецка погиб на пилораме
11.05.17 20:57
Полицейского из Чишминского района подозревают в избиении задержанного
11.05.17 16:36
В Уфе создан научно-исследовательский центр мустаеведения
11.05.17 16:14
В Учалах пройдёт российский конкурс на лучшего горняка
11.05.17 15:57
В Уфе высадили аллею в память о погибших военнослужащих
11.05.17 14:59
В Уфе задержаны два мотоциклиста, пытавшиеся скрыться от полицейских
11.05.17 14:28
В Башкирии осудили членов преступной наркогруппировки
11.05.17 14:24
В Уфе задержали пьяного водителя «Хонды», сбившего 17-летнюю девушку
11.05.17 14:20
В Уфе в гибели рабочего в траншее обвинили мастера
11.05.17 13:20
Башкирию на чемпионате России по пахоте представят три участника
11.05.17 13:14
В Амзе вор похитил в магазине 20 пар женских колготок
11.05.17 12:59
В Янауле 14 семей получили жилищные сертификаты
11.05.17 12:53
В Нефтекамске вор-форточник похитил 7 тысяч рублей в кафе
11.05.17 12:51
В Уфе микрофинансовую организацию оштрафовали за трудоустройство госслужащего
11.05.17 12:37
В Башкирии женщина в День победы зарезала сожителя
11.05.17 12:32
В Аургазинском районе погиб мотоциклист
11.05.17 12:20
В Башкирии сельчанин унёс на плечах украденного из агрофирмы телёнка
11.05.17 12:18
В Башкирии будут проводить рыбные фестивали
11.05.17 11:51
Уфимцы на один день пересядут на велосипеды
11.05.17 11:51
Жительница Шаранского района предстанет перед судом за угрозу заражения ребенка ВИЧ-инфекцией
11.05.17 11:05
Инвалид-колясочник Ильдар Галиакбаров завершил пробег Уфа - Астана
11.05.17 10:42
Жители Башкирии могут помочь в создании памятника «чернобыльцам» на Поклонной горе
11.05.17 10:41
В Башкирии началась подготовка к отопительному сезону
11.05.17 10:27
В Уфе пациенты с пересаженными органами сыграют в волейбол со своими врачами
11.05.17 10:10
Ишимбайские «Витязи» вышли на парад Победы в арктической шкуре
10.05.17 22:11
"Салават Юлаев" пополнился чешским нападающим
10.05.17 17:17
В Башкирии яровые посеяны на треть
10.05.17 15:13
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
10.05.17 15:07
В Мечетлинском районе глава сельсовета нарушил антикоррупционное законодательство
10.05.17 15:04
Баймакские конники доставили подарок главы республики в Челябинскую область
10.05.17 15:03
В Бакалинском районе предприятие за дачу взятки оштрафовано на миллион рублей
10.05.17 14:46
В уфимской Черниковке подешевел троллейбус
10.05.17 14:35
В Уфе пройдёт фестиваль счастливых семей
10.05.17 14:13
Потребители задолжали за тепло «Уфимским инженерным сетям» 2 миллиарда рублей
10.05.17 14:12
В уфимском парке имени Якутова пройдет забег с фонариками
10.05.17 12:29
Житель Башкирии убил мужчину ударом ладони по лицу
10.05.17 12:06
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
10.05.17 11:43
В Стерлитамаке пьяный бомж на угнанном «Форде» врезался в столб
10.05.17 11:22
В Баймакском районе памятная стела пополнилась новыми именами учителей-фронтовиков
10.05.17 10:56
В Уфе мошенники под угрозой отключения газа навязывают пенсионерам ненужный прибор
10.05.17 10:53
Уфимцы в честь Победы отжались 26 298 раз
10.05.17 10:48
В Башкирии два человека пострадали в столкновении ВАЗа и «Волги»
10.05.17 10:39
В Нефтекамске грабитель из-за пачки пельменей и бутылки отсидит четыре года
10.05.17 10:24
В Белорецке продолжается поиск пропавшей девочки
09.05.17 15:34
В Учалах состоялся парад Победы
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