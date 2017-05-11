Citroen отзывает 339 автомобилей

12.05.17 Сегодня - Международный день медицинской сестры

12.05.17 Сегодня - День экологического образования

12.05.17 В Башкирии господдержку поисковых отрядов увеличили до 1,5 млн рублей‍

12.05.17 Башкирия стала лидером по объёму выданных микрозаймов

12.05.17 Река Белая в Уфе опустилась ниже пяти метров‍

12.05.17 В Башкирии появится представительство Российского экспортного центра‍

12.05.17 В Уфе пассажирский автобус насмерть сбил женщину