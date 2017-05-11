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12.05.17 | 12:03 НОВОСТИ | Архив новостей
Citroen отзывает 339 автомобилей
Под отзыв попали седаны С4, реализованные с июня 2016 по февраль 2017 года, сообщает Росстандарт.
Причиной стало несоответствие системы дневного освещения требованиям законодательства. На автомобилях бесплатно установят требуемое освещение.
Владельцев оповестят уполномоченные представители изготовителя. Самостоятельно можно сверить VIN-код на сайте Росстандарта.
Автор: Марат САТТАРОВ
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