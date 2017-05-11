В Башкирии сотрудница потребительского кооператива обокрала пенсионеров

Ишимбайскй городской суд признал 27-летнюю девушку виновной по статье «мошенничество».

С марта по июнь 2015 года специалист по работе с пайщиками КПК «РостКапитал» заключила фиктивные договоры с пятью пожилыми клиентами, старшему из которых 75 лет. Пенсионеры передали полтора миллиона рублей – деньги сотрудница присвоила и потратила на собственные нужды.

Подсудимая не признала вину. На ее долю в квартире, деньги и бытовую технику общей стоимостью 640 тысяч рублей наложен арест. Суд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы с испытательным сроком на три года, обязав возместить причиненный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.