Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»

Рустэм Хамитов в Доме республики провел встречу с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Петром Фрадковым, сообщает пресс-служба главы региона.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества и вопросы развития экспортной деятельности предприятий региона. Совместно с «Российским экспортным центром» в Башкортостане уже реализованы 32 проекта.





В ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и центром, в перспективе планируется открыть в республике его региональное подразделение.