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НОВОСТИ
12.05.17 11:37
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»
11.05.17 11:51
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12.05.17 | 11:37 НОВОСТИ | Архив новостей
Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководством «Российского экспортного центра»
Рустэм Хамитов в Доме республики провел встречу с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Петром Фрадковым, сообщает пресс-служба главы региона.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества и вопросы развития экспортной деятельности предприятий региона. Совместно с «Российским экспортным центром» в Башкортостане уже реализованы 32 проекта.
В ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и центром, в перспективе планируется открыть в республике его региональное подразделение.
Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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