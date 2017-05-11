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12.05.17 | 11:26 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе реконструируют сквер по улице Революционной
Реконструкция сквера по улице Революционной, расположенного между улицами Цюрупы и Ленина, начнется 25 мая, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
В зоне отдыха планируется установить торшерные светильники, скамейки, малые архитектурные формы. Будет обновлено асфальтовое покрытие, предусмотрены карманы под скамейки, уложен рулонный газон, обновлена техническая полоса. Будут также высажены 50 крупномеров.
Работы планируется завершить до конца июня.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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