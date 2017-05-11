В Уфе автобус сбил насмерть пенсионерку

Трагедия произошла вчера в первой половине дня напротив дома 14 по проспекту Октября, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

За рулем пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №249, находился 45-летний водитель из Мечетлинского района. Он и совершил наезд на пожилую женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте, Пешеход скончалась а месте.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пять человек получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.