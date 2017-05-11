Житель Белорецка погиб на пилораме

Он попал под пилу и скончался на рабочем месте.

Вчера вечером 30-летний разнорабочий одной из пилорам г. Белорецка попал под пилу при распиле бревна. Получив травмы шеи, груди и руки, он скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает следком республики.