Полицейского из Чишминского района подозревают в избиении задержанного

Потерпевшего доставили в местную больницу с разрывом селезенки.

Вечером 7 апреля 28-летний оперуполномоченный избил в своем служебном кабинете мужчину, задержанного за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский несколько раз ударил потерпевшего, заставляя того признаться в нескольких нераскрытых преступлениях, которые были совершены в п.Чишмы.

Побоями страж порядка причинил 28-летнему мужчине тяжкий вред здоровью, в частности у того оказалась разорванной селезенка. Потерпевшего доставили в больницу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также назначен ряд экспертиз. Подозреваемый находится под домашним арестом, сообщает республиканский следком.