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НОВОСТИ
11.05.17 11:51
Жительница Шаранского района предстанет перед судом за угрозу заражения ребенка ВИЧ-инфекцией
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11.05.17 | 20:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Полицейского из Чишминского района подозревают в избиении задержанного
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|08.10.13
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