В Уфе создан научно-исследовательский центр мустаеведения

Недавно в столице республики начал работу научно-исследовательский центр мустаеведения.

Сотрудники центра занимаются изучением жизни и творчества Мустая Карима, популяризацией его произведений, подготовкой и созданием хрестоматии, посвященной народному поэту БАССР, столетие со дня рождения которого республика будет отмечать в 2019 году.

Основатель и руководитель центра — доктор педагогических наук, автор одиннадцати книг о жизни и творчестве Мустая Карима Ильяс Валеев.