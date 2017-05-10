В Учалах пройдёт российский конкурс на лучшего горняка

Завтра в Учалинском колледже горной промышленности начнется Международный конкурс профессионального мастерства среди студентов техникумов и колледжей «Лучший горняк – 2017». В нем примут участие лучшие студенты - победители региональных этапов конкурса всех «горнодобывающих регионов» нашей страны: Мурманской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областей, Республик Башкортостан и Бурятия, Красноярского и Пермского края. Продлится он два дня.

Впервые будут принимать участие студенты колледжей Республики Казахстан. Конкурс является единственным подобным мероприятием среди студентов-горняков в России и странах СНГ. Его проведение стало возможным благодаря созданной в колледже совместно с АО «Учалинский ГОК» учебно-материальной базе, которая на сегодняшний день является одной из лучших в нашей стране.

Основная особенность конкурса – его практическая ориентированность, возможность оценить профессиональные компетенции студентов. В процессе выполнения конкурсных заданий участники будут рассчитывать паспорт буровзрывных работ, управлять современной подземной техникой, осуществлять разборку- сборку технологического оборудования, выполнять другую работу.

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Как отметили в руководстве колледжа, в рамках конкурса предусмотрено проведение деловой программы. Представители компаний Атлас Копко и Мантрак Восток проведут презентации современной техники и перспективных технологий добычи полезных ископаемых. Затем представители учебных заведений и горнодобывающих предприятий обсудят вопросы подготовки успешных специалистов для отрасли.

Победитель конкурса получит титул «Лучший горняк-2017» и главный приз, учрежденный партнерами Учалинского колледжа горной промышленности - компанией Атлас Копко. У студентов и их наставников, показавших наиболее высокие результаты, будет возможность посетить современное высокотехнологичное производство горной техники - завод компании Катерпиллар в г. Тосно Ленинградской области. Поездку на завод, а также экскурсию по Санкт-Петербургу организует партнер колледжа - компания Мантрак Восток..

Впервые конкурс состоялся в 2014 году по инициативе руководства Учалинского колледжа горной промышленности. Участие в нем приняли студенты из четверых учебных заведений Республики Башкортостан и Челябинской области. В 2015 году Конкурс стал межрегиональным, в 2016 получил статус Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.